BERLIN (Dow Jones)--Die Bundesregierung hat eine Stellungnahme zur Haftverschonung für den früheren katalanischen Regierungschef Carles Puigdemont abgelehnt und in dem Fall die Zuständigkeit der Justiz betont. "Die Bundesregierung ist natürlich immer informiert, aber die Frage der Einbeziehung des Bundes stellt sich bei diesem Thema nicht", sagte Vize-Regierungssprecherin Ulrike Demmer bei einer Pressekonferenz in Berlin. Das Verfahren nach den Regelungen zum europäischen Haftbefehl liege "in den Händen der Justiz, und da liegt es gut", betonte sie.

Eine Bewertung der Regierung lehnte die Sprecherin unter Verweis auf diese Zuständigkeit der Justiz ab. "Sie fragen nach einer Stellungnahme von mir dazu, und die werden Sie nicht bekommen", sagte Demmer. Berlin vertraue auf die direkte Kooperation der Justizbehörden. Sie bekräftigte aber die Überzeugung der Bundesregierung, dass der Konflikt innerhalb der spanischen Rechts- und Verfassungsordnung zu lösen sei.

Kontakt zum Autor: andreas.kissler@wsj.com

DJG/ank/mgo

(END) Dow Jones Newswires

April 06, 2018 06:15 ET (10:15 GMT)

Copyright (c) 2018 Dow Jones & Company, Inc.