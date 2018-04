Deutsche Staatsanleihen haben am Freitag fester tendiert. Schwache Konjunkturdaten aus Deutschland und die Sorge vor einer Zuspitzung des Handelskonfliktes der USA mit China stützten die Anleihen. Der richtungweisende Euro-Bund-Future stieg bis zum Mittag um 0,09 Prozent auf 159,22 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe fiel auf 0,51 Prozent.

Die Ankündigung von US-Präsident Donald Trump, weitere Strafzölle auf chinesische Importe prüfen zu lassen, hat zusätzlich für Verunsicherung gesorgt und die als sicher geltenden deutschen Anleihen gestützt. Er begründete seine Pläne mit "unfairen Vergeltungsmaßnahmen Chinas". Der Handelsbeauftragte Robert Lighthizer solle untersuchen, ob zusätzliche Zölle angemessen seien, hieß es am Donnerstagabend in einer Erklärung Trumps. Chinas Handelsministerium teilte daraufhin mit, man werde "umfassende Gegenmaßnahmen" ergreifen.

Schwache Daten aus dem verarbeitenden Gewerbe in Deutschland stützten die Anleihen zusätzlich. Die Gesamtproduktion ist im Februar im Vergleich zum Vormonat um 1,6 Prozent gefallen. Erwartet wurde hingegen ein Anstieg um 0,2 Prozent. Commerzbank-Ökonom Ralph Solveen geht davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in den kommenden Quartalen an Fahrt verlieren wird. Ein Ende des Aufschwungs sei aber nicht in Sicht. Die weiter extrem lockere Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) werde die Konjunktur anschieben./jsl/jkr/fba

ISIN DE0009652644

AXC0095 2018-04-06/12:49