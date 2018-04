Die Analysten erwarten ein Wachstum des europäischen Photovoltaik-Marktes von 16 Prozent. Mit zwei Gigawatt wird die größte Nachfrage auf dem alten Kontinent für Deutschland prognostiziert.IHS Markit prognostizierte am Donnerstag ein weiteres Wachstum des Photovoltaik-Weltmarktes um 19 Prozent auf 113 Gigawatt neu installierte Leistung in diesem Jahr. Für Europa hatten die Analysten bereits zuvor die Marke von elf Gigawatt für 2018 veröffentlicht, was eine Erhöhung um 16 Prozent gegenüber dem vergangenen Jahr bedeutet. IHS-Markit-Analystin Susanne von Aichberger hat auf Nachfrage von pv magazine ...

