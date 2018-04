In Hessen sollen öffentliche Einrichtungen und der Nahverkehr bestreikt werden. Auch in Nordrhein-Westfalen drohen Arbeitsniederlegungen.

Im Tarifstreit des öffentlichen Dienstes weitet die Gewerkschaft Verdi ihre Warnstreiks aus. Von Dienstag (10. April) an werde es zu "umfassenden Streiks in Hessen" kommen, teilte Verdi am Freitag in Frankfurt mit. Betroffen seien unter anderem Stadtwerke, Stadtreinigungen, Krankenhäuser, Stadtgärtnereien, Kitas, Verwaltungen sowie der öffentliche Nahverkehr. Details sollen am Montag veröffentlicht werden. Auch der Wiesbadener Verkehrsbetrieb ESWE bereitet sich ...

