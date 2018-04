ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Technologiekonzern ABB will 100 Millionen Euro in ein Forschungs- und Trainingszentrum in Österreich investieren. Das Engagement sei die bisher größte organische Investition in die Industrieautomation in der Unternehmensgeschichte und schaffe die Grundlage für rund 1.000 neue Arbeitsplätze in Österreich, teilte die ABB Ltd mit. In dem Zentrum sollen Technologien für die Fabrik der Zukunft entwickelt werden.

ABB hatte im Juli 2017 den Anbieter von Produkt- und Software-basierten Lösungen für die Maschinen- und Fabrikautomation Bernecker & Rainer Industrie-Elektronik GmbH mit Sitz in Eggelsberg übernommen. Dort werde der Campus gebaut, hieß es. Die Fertigstellung sei für 2020 geplant.

April 06, 2018

