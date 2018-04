Wien - Der Publikumsfonds Schroder GAIA - Paulson Merger Arbitrage (ISIN LU1062023038/ WKN A118Q1) wurde Anfang April aufgelöst, so die Experten von "FONDS professionell".Das gehe aus einer Mitteilung an Anleger hervor, die "FONDS professionell ONLINE" vorliege. "Paulson & Co Inc, der Anlageverwalter des Teilfonds (?), hat den Vorstand von Schroder GAIA davon in Kenntnis gesetzt, dass er nicht mehr als Anlageverwalter für den Fonds tätig sein möchte, da es zukünftig eine zu große Herausforderung darstellen würde, bei der Verwaltung des Fonds die OGAW-Bestimmungen bezüglich des Portfolioaufbaus einzuhalten", heiße es in dem Schreiben. Der Vorstand habe nach "sorgfältiger Analyse und Prüfung" entschieden, den Fonds zu liquidieren. Darüber hinaus habe Schroders keine Stellung nehmen wollen.

