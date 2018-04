Wien - Intransparent, teuer und träge - so stufte die britische Finanzaufsicht die heimische Asset-Management-Zunft ein. Nun legt die Behörde Regeln vor, die die Konkurrenz beleben sollen, so die Experten von "FONDS professionell".Das Urteil sei vernichtend gewesen: Echter Wettbewerb im Fondsgeschäft finde nicht statt, deswegen seien die Preise zu hoch, und die Anbieter würden keine angemessene Leistung erbringen. Zu diesem Ergebnis sei die britische Finanzaufsicht FCA 2017 in einer Untersuchung zum Asset-Management-Markt auf der Insel gekommen. Nun habe die Behörde Konsequenzen gezogen und erste konkrete Regeln entlassen, die das Geschäft im Sinne der Verbraucher beleben sollten.

