Die sozialen Medien sind schon lange kein Ort mehr, wo man ausschließlich Freundschaften pflegt, Urlaubsfotos zeigt oder lustige Videos teilt. Auch eine stetig wachsende Zahl an Unternehmen hat die sozialen Netzwerke für sich entdeckt. Dabei machen die einzelnen Kanäle das Einrichten der Seiten leicht. So ist das Anlegen einer Unternehmensseite z.?B. bei Facebook in der Regel in wenigen Minuten abgeschlossen. Wichtig ist dabei allerdings, dass Sie diese Seiten auch richtig nutzen, um den eigenen Zielgruppen einen konkreten Mehrwert zu bieten und die Bekanntheit Ihres Unternehmens zu erhöhen.

Leistungen sichtbar machen

Legen Sie die Unternehmensseite Ihres Fachbetriebs bei Facebook mit der Vorlage »Dienstleistungen« an (Bild?1). Dies bringt den Vorteil, dass Sie direkt die Buttons und Tabs für Ihre Menüleiste erhalten, welche für die Veröffentlichung Ihrer Leistungen wichtig sind. So können Sie beispielsweise einen »Call-to-Action«-Button einfügen, mit dem ein Facebook-Nutzer direkt einen Termin mit Ihnen vereinbaren, Sie anrufen oder Ihnen schreiben kann. Im Menü »Services« können Sie auf einfache Weise eine Übersicht erstellen, welche Dienstleistungen Ihr Betrieb anbietet und sogar den Zeitaufwand sowie den Preis jeder einzelnen Leistung beschreiben. Potentielle Kunden, die über Facebook auf Ihr Unternehmen stoßen, können sich somit schnell und einfach einen Überblick verschaffen, was Sie zu welchem Preis anbieten.

Relevante Inhalte anbieten

In den seltensten Fällen verwenden Internetnutzer die sozialen Medien wie eine Suchmaschine, um einen guten und günstigen Elektrofachbetrieb zu finden. Daher ist es wichtig, durch regelmäßige Aktivitäten ein Netzwerk an Followern aufzubauen, durch die eine ...

