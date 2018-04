New York - Die Ölpreise sind am Freitag etwas gesunken. Ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Auslieferung im Juni wurde gegen Mittag bei 68,09 US-Dollar gehandelt. Das waren 24 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur Auslieferung im Mai fiel um 26 Cent auf 63,28 Dollar.

Marktbeobachter erklärten die fallenden Ölpreise mit jüngsten Äusserungen von US-Präsident Donald Trump im Handelsstreit ...

