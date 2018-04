Unterföhring (ots) - - "Wontorra - der Kia Fußball-Talk" am Sonntag ab 10.45 Uhr für jedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD sowie im Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App



An diesem Sonntag ist Armin Veh bei Jörg Wontorra zu Gast. Der Geschäftsführer des 1. FC Köln spielt mit seiner Mannschaft tags zuvor gegen den 1. FSV Mainz 05. Mit einem Sieg gegen den direkten Konkurrenten aus Mainz würden sich die Kölner auf drei Punkte an den Relegationsplatz annähern. Trotz der herben 0:6-Niederlage am vergangenen Spieltag gegen Hoffenheim hat sich die Mannschaft seit dem Jahreswechsel stabilisiert und belegt in der Rückrundentabelle Platz zehn. Eine Niederlage gegen die Mainzer würde den zu Saisonbeginn unerwarteten Abstieg wohl dennoch besiegeln. Am Morgen nach der richtungsweisenden Begegnung steht Armin Veh bei "Wontorra - der Kia Fußball-Talk) Rede und Antwort.



Die weiteren Gäste sind Lars Wallrodt (Fußballchef von Die Welt) und Lucas Vogelsang (Autor, Die Welt, Podcast "Fußball MML"). Die Talkrunde wird von Sky Experte Dietmar Hamann komplettiert, der an jedem Sonntag mitdiskutiert.



"Wontorra - der Kia Fußball Talk" ab sofort 15 Minuten länger



Fans der Sendung haben Grund zur Freude, denn seit vergangenem Sonntag diskutieren Jörg Wontorra und seine Gäste eine Viertelstunde länger als bisher. "Wontorra - der Kia Fußball Talk" ist am Sonntag von 10.45 Uhr bis 12.45 Uhr im Free-TV auf Sky Sport News HD für jedermann frei empfangbar.



Neben der Übertragung auf Sky Sport News HD und im frei empfangbaren Livestream auf skysport.de und in der Sky Sport App wird die Sendung auch per Facebook Live auf facebook.com/SkySportDE gestreamt.



