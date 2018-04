Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FEIERTAGSHINWEIS

FREITAG: In Schanghai war die Börse am Tag nach dem Ching-Ming-Fest erneut geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (13.00 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD S&P-500-Future 2.644,60 -0,65% -2,46% Euro-Stoxx-50 3.409,35 -0,60% -2,70% Stoxx-50 3.009,87 -0,53% -5,29% DAX 12.248,13 -0,46% -5,18% FTSE 7.187,35 -0,17% -6,35% CAC 5.256,49 -0,38% -1,06% Nikkei-225 21.567,52 -0,36% -5,26% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 159,19 +11

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 63,18 63,54 -0,6% -0,36 +4,8% Brent/ICE 68,12 68,33 -0,3% -0,21 +3,9% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.323,95 1.326,59 -0,2% -2,64 +1,6% Silber (Spot) 16,29 16,39 -0,6% -0,10 -3,8% Platin (Spot) 910,20 912,50 -0,3% -2,30 -2,1% Kupfer-Future 3,04 3,07 -1,2% -0,04 -8,3%

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach der fulminanten Erholung der beiden vorigen Tage zeichnet sich zum Wochenausklang ein negativer Handelsauftakt an der Wall Street ab. Der Future auf den S&P-500 fällt vorbörslich um 0,5 Prozent, lag aber früher am Tag auch schon deutlicher im Minus, nachdem US-Präsident Donald Trump im Zollstreit mit China nachgelegt hat. Der Präsident lässt die zuständigen Behörden prüfen, ob weitere Strafzölle von 100 Milliarden Dollar "angemessen" seien.

Am Mittwoch hatte Washington eine Liste mit 1.300 chinesischen Importwaren im Wert von rund 50 Milliarden Dollar veröffentlicht, die mit Strafzöllen belegt werden sollen. Peking kündigte daraufhin an, ebenfalls Zölle auf zahlreiche US-Produkte wie Sojabohnen und Autos im gleichen Wert zu erheben. Das findet Trump unfair, weshalb er eine neue Drohkulisse aufgebaut hat.

Darauf hat die chinesische Regierung ihrerseits schnell mit einer Kampfansage reagiert. Wenn die USA trotz der chinesischen und internationalen Kritik bei ihrem "Handelsprotektionismus" blieben, sei "China bereit, um jeden Preis bis zum Ende zu gehen", erklärte das chinesische Handelsministerium.

Mit dem Arbeitsmarktbericht der US-Regierung für März steht ein Konjunkturdatum zur Veröffentlichung an, das unter normalen Umständen viel Beachtung findet. Dieses Mal werden sich die sogenannten Payrolls aber die Aufmerksamkeit der Anleger mit dem jüngsten Kapitel im Zollstreit teilen müssen.

Im späteren Tagesverlauf wird US-Notenbankchef Jerome Powell beim Economic Club of Chicago eine Rede zum Konjunkturausblick halten. Nach Börsenschluss in den USA wird der Präsident der San Francisco Fed, John Williams, im kalifornischen Santa Rosa sprechen.

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Arbeitsmarktdaten März Beschäftigung ex Agrar PROGNOSE: +178.000 gg Vm zuvor: +313.000 gg Vm Arbeitslosenquote PROGNOSE: 4,0% zuvor: 4,1% durchschnittliche Stundenlöhne PROGNOSE: +0,20% gg Vm zuvor: +0,15% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Nach dem Kurssprung am Vortag belasten am Freitagmittag Gewinnmitnahmen und neues Säbelrasseln im Handelskonflikt zwischen den USA und China die Börsen in Europa. Vor den möglicherweise richtungweisenden US-Arbeitsmarktdaten nähmen einige Anleger etwas Geld vom Tisch, heißt es. Als defensiv geltende Aktien aus den Bereichen Versorger, Telekommunikation und Massenkonsumgüter halten sich deutlich besser als zyklische Werte - umgekehrt zur Beobachtung am Vortag. Das Schlusslicht in Europa ist der Subindex der Autobranche mit einem Minus von 1,5 Prozent, wobei sich hier der Dividendenabschlag von 3,65 Euro je Aktie von Daimler (-5,7 Prozent) bemerkbar macht. Daneben verliert der Rohstoffindex 1,3 Prozent. Er gilt als besonders anfällig für einen Handelskrieg. Aktien aus dem Halbleitersektor stehen ebenfalls unter Druck. Rekordzahlen von Samsung waren in Seoul mit einem leichten Minus quittiert worden, weil unter anderem das nachlassende Wachstum der DRAM-Preise bemängelt wurde. Im DAX verlieren Infineon vor diesem Hintergrund 0,7 Prozent, für ASML geht es um 1,7 Prozent und für STMicro um 1,1 Prozent nach unten. Im TecDAX verbilligen sich Siltronic um 1,5 Prozent. Lufthansa steigen dagegen um 1,4 Prozent dank einer Hochstufung auf "Buy" durch die UBS. Wacker Chemie (+1,5 Prozent) profitieren von einer Hochstufung auf "Buy" von "Reduce" durch Kepler Cheuvreux. Unicredit steigen um 0,5 Prozent nach einer Kaufempfehlung der Analysten von Barclays. Telecom Italia (TI) ziehen weiter an und gewinnen 3,1 Prozent. Vivendi, der größte TI-Einzelaktionär, hat seine Kandidaten für die Wahl des Verwaltungsrat am 4. Mai vorgestellt.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 8:28 Do, 17:10 % YTD EUR/USD 1,2241 +0,01% 1,2233 1,2231 +1,9% EUR/JPY 131,44 -0,02% 131,31 131,38 -2,8% EUR/CHF 1,1792 +0,02% 1,1780 1,1783 +0,7% EUR/GBP 0,8732 -0,09% 0,8743 1,1442 -1,8% USD/JPY 107,38 -0,04% 107,34 107,41 -4,7% GBP/USD 1,4017 +0,10% 1,3992 1,3994 +3,7% Bitcoin BTC/USD 6.612,95 -2,0% 6.695,06 6.799,87 -51,6%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Der Handelsstreit zwischen den USA und China hat am Freitag die Stimmung an vielen asiatischen Aktienmärkten gedämpft. US-Präsident Donald Trump hatte mit weiteren Strafzöllen von 100 Milliarden Dollar zu den bereits zuvor angekündigten über 50 Milliarden Dollar auf chinesische Importe gedroht. Er reagierte damit auf die angekündigten Vergeltungsmaßnahmen Chinas, die Trump als "unfair" bezeichnete. Peking reagierte abermals und drohte mit zusätzlichen Schritten. Auch der in unsicheren Zeiten gern angelaufene Goldmarkt erfreute sich keiner großen Attraktivität, die Feinunze verbilligte sich um 0,1 Prozent auf 1.325 Dollar - auch gebremst von der Dollarstärke. Der Preis für Erdöl fiel dagegen deutlicher mit steigenden Wachstumssorgen. So sah die Ratingagentur Moody's angesichts des Handelskonflikts die Wachstumsprognosen für China und die USA in Gefahr. Unter den Einzelaktien zeigten sich Samsung Electronics in Seoul mit einem Abschlag von 0,7 Prozent nach zuvor deutlich höheren Abgaben. Der südkoreanische Technologiekonzern setzt zwar dank der regen Nachfrage nach seinem Smartphone-Flaggschiff Galaxy S9 seine Gewinn-Rekordjagd fort und erwartet, dass der operative Gewinn im ersten Quartal um 58 Prozent über dem Vorjahr und damit auf Rekordniveau liegen dürfte. Allerdings sahen Händler Samsung Electronics als potenziellen Verlierer eines drohenden Handelskrieges. Verbesserte Geschäftsaussichten ließen United Laboratories in Hongkong um 2,3 Prozent steigen. Analysten äußerten sich positiv zur Aktienentwicklung des Antibiotika-Herstellers. In Tokio legten Seven & I Holdings um 3,4 Prozent zu, der Einzelhandelsriese hatte mit Rekordgeschäftszahlen geglänzt.

CREDIT

Rund um das ermäßigte Niveau des Vortages zeigen sich am Freitag die Risikoprämien der Kreditversicherungen (CDS) gegen den Ausfall europäischer Unternehmens- und Staatsanleihen. Wie auch an den europäischen Aktien- und Rentenmärkten sei bisher keine Rückkehr der Risikoaversion zu beobachten, heißt es. Allerdings sei das Marktvolumen sehr dünn und damit die Geld-Brief-Spannen extrem weit. Daher sollten die Mittelwerte der aktuellen Notierungen nur als Indikation für den vorherrschenden Trend angesehen werden.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

Mercedes-Benz erfreut sich weiter starker Beliebtheit in China

Der Premiumautobauer Mercedes-Benz erfreut sich weiter an Beliebtheit und konnte auch im März seine Verkäufe erhöhen. Wie die Daimler-Tochter mitteilte, hat sie von der Kernmarke mit dem Stern 237.307 Fahrzeuge verkauft, 3,9 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. Im ersten Quartal kletterte der Absatz um 6 Prozent auf 594.304.

Volkswagen-Finanzsparte platziert Anleihen über 2,25 Mrd Euro

Die Volkswagen-Finanzsparte hat drei Anleihen mit einem Volumen von insgesamt 2,25 Milliarden Euro bei Investoren platziert. Es werde erwartet, dass die Ratingagenturen Standard & Poor's und Moody's diese mit den Ratings BBB+ bzw A3 bewerten, teilte die Volkswagen Financial Services AG mit. Die Transaktion war den Angaben zufolge insgesamt mehr als zweifach überzeichnet.

Beate Uhse steht vor Rettung durch Investor Robus Capital

Der insolvente Erotikkonzern Beate Uhse steht kurz vor der Rettung seines Kerngeschäfts. "Läuft alles nach Plan, wird der Finanzinvestor Robus Capital Anfang Mai die werthaltigen Teile des Unternehmens übernehmen", sagte Georg Bernsau, der Generalbevollmächtigte des Unternehmens, der Wirtschaftswoche. Damit könnten rund 150 der insgesamt 345 Arbeitsplätze erhalten bleiben.

Bahn-Tochter gewinnt Busvertrag im schwedischen Helsingborg

Die Deutsche Bahn darf für acht Jahre Busverkehre in der schwedischen Stadt Helsingborg betreiben. Wie die Bahn mitteilte, hat die Tochter DB Arriva die Wettbewerbsausschreibung gewonnen. Der Busvertrag in Helsingborg hat ein Volumen von 185 Millionen Euro. DB Arriva übernimmt dort im Juni 2019 Linienverkehre mit 82 neuen Bussen.

Vertriebsexpertin soll abzuspaltende Briten-Tochter der Innogy führen

