Bonn - Die EWU-Industrieproduktion (Do., 12.04., 11:00 Uhr) ist im Januar deutlich um 1,0% im Vormonatsvergleich geschrumpft, so die Analysten von Postbank Research. Dies habe insbesondere auf ausgesprochen starken Produktionseinschränkungen in Frankreich, Italien und Spanien beruht.

