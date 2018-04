Golden Dawn Minerals hat eine Kapitalerhöhung sowie die Zusammenlegung der Aktien angekündigt. Das frische Kapital benötigt das Unternehmen, um die Kosten für den Beginn des Goldabbaus zu decken.

Zusammenlegung und Finanzierung

Golden Dawn Minerals (0,16 CAD | 0,10 Euro; CA3808956070) will seine Aktien zusammenlegen, wie das Unternehmen mitteilte. Die Papiere sollen im Verhältnis 2 zu 1 verschmolzen werden. Aktuell gibt es 134.758.258 ausstehende Aktien. In Folge der Zusammenlegung würde die Zahl auf 67.379.129 sinken. Diese Maßnahme muss noch von der Börsenaufsicht in Kanada (TSX) genehmigt werden. Nach dieser Zusammenlegung will ...

