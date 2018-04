Köln (ots) - Liebe Kolleginnen und Kollegen,



20.000 Kinder konnten bei der großen Schultour des WDR Sinfonieorchesters im März 2017 in die musikalische Welt von Wolfgang Amadeus Mozart eintauchen. Aufgeteilt in 13 Ensembles tourten die Profi-Musiker durch 55 Städte in Nordrhein-Westfalen, besuchten fast 100 Schulen und begeisterten die Kinder für die klassische Musik des Komponisten. Immer dabei war der freche und unverschämt musikalische "Dackl". Der zottelige Hund, von Puppenspieler Carsten Haffke zum Leben erweckt, machte den Kindern Lust auf die Musik von Mozart. Das Programm dieser erfolgreichen Dackl-Konzert-Tournee ist nun als DVD erschienen und wird Schulen kostenlos zur Verfügung gestellt. Weitere DVDs zu den Dackl-Konzerten sowie zu den Konzerten mit der Maus sind geplant.



Wir laden Sie herzlich zur Übergabe der DVD "Dackl trifft Mozart" an die Ministerin für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen, Yvonne Gebauer, im Rahmen einer besonderen Musikstunde mit Mitgliedern des WDR Sinfonieorchesters und dem Dackl ein:



am Freitag, den 13. April 2018, um 12.30 Uhr, in die Donatus Grundschule, Donatusstraße 12, 53175 Bonn



Anwesend sind: Yvonne Gebauer, Ministerin für Schule und Bildung des Landes Nordrhein-Westfalen Dr. Christoph Stahl, Hauptabteilungsleiter Orchester und Chor Julia Brück, Redakteurin WDR Musikvermittlung Streichquartett des WDR Sinfonieorchesters Dackl - Handpuppe, geführt von Puppenspieler Carsten Haffke sowie Schülerinnen und Schülern der Klassen 1b und 3b.



