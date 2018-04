Der Devisenmarkt ist am Freitag vor dem wichtigen NFP-Bericht recht stabil. Um 14:30 Uhr werden die neuen Daten veröffentlicht. Händler werden sich vor allem auf das Lohnwachstum konzentrieren, da jeder Wert nahe der 3,0% das Thema Inflation wieder in den Vordergrund rücken lassen würde. In dieser Woche fiel der EURUSD die meiste Zeit und testet derzeit eine Haupttrendlinie. Daher hat die NFP-Veröffentlichung das Potenzial die Märkte zu bewegen. Händler können mit einem entsprechenden CFD für dieses Instrument mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...