Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2018-04-06 / 13:12 *Muzinich & Co und Idinvest Partners finanzieren Übernahme von Halex Holding durch Bencis Capital Partners* *- Erste Private-Debt-Transaktion von Muzinich & Co in Deutschland* *- Kapital soll in Zukauf und Wachstum investiert werden* Frankfurt am Main, 06. April 2018: Der auf Unternehmensanleihen und -kredite spezialisierte Asset Manager Muzinich & Co hat seine erste Private-Debt-Finanzierung in Deutschland erfolgreich abgeschlossen. Muzinich & Co unterstützt gemeinsam mit dem französischen Finanzinvestor Idinvest Partners sowie CVC Credit Partners die Übernahme der Halex Holding durch Bencis Capital Partners, wie Muzinich heute bekannt gibt. Verkauft wurde das Unternehmen von H2 Equity Partners. Auf Seiten von Muzinich & Co wurde die Transaktion von Jan Henrik Reichenbach, Head of Private Debt DACH, und seinem erfahrenen Team begleitet. Die zur Halex Holding gehörende Halex Group ist ein deutsches Industrieunternehmen mit Sitz in Aldenhoven (Nordrhein-Westfalen). Mit den beiden Geschäftsbereichen Halex Extrusion Dies und Härtha Hardening Industries gehört die 1990 gegründete Unternehmensgruppe zu den führenden Herstellern von Stangpresswerkzeugen und Dienstleistern für Wärmebehandlung in Europa. Die Erzeugnisse kommen unter anderem in der Automobilindustrie, dem Maschinenbau oder der Medizintechnik zum Einsatz. Halex unterhält insgesamt 12 Standorte in Deutschland, Italien, den Niederlanden und Rumänien. Die gerade abgeschlossene Transaktion bestätigt die Investment-Strategie von Muzinich & Co in Deutschland. Mit einem eigens aufgelegten pan-europäischen Private Debt Fonds möchte Muzinich & Co vor allem kreditwürdigen Mittelständlern flexibles Fremdkapital zur Verfügung stellen. Der Fokus liegt dabei vor allem auf Unternehmen des unteren Mittelstandsmarkts, die sich im Besitz des Gründers oder im Besitz von Private-Equity-Unternehmen befinden. Jan Henrik Reichenbach, Head of Private Debt DACH von Muzinich & Co, sagt: "Wir freuen uns sehr, dass wir Bencis Capital Partners und die Halex Gruppe bei dieser Transaktion erfolgreich zur Seite stehen konnten. Neben der Unterstützung der Übernahme bietet die abgeschlossene Finanzierung auch einen flexiblen Rahmen für ein weiteres Wachstum des Unternehmens." Florian Zimmermann, Investment Director von Idinvest Partners, sagt: "Die Unterstützung von Bencis Capital Partners und der Halex Gruppe ist ein Zeichen für unser starkes Engagement in der deutschen Industrie." Weitere Informationen: *Florian Brückner, NewMark Finanzkommunikation GmbH* +49 (69) 94 41 80-55 florian.brueckner@newmark.de *Notes to editors* _About Muzinich & Co_ Muzinich & Co is a privately owned, institutionally focused investment firm specializing in public and private corporate credit. The firm was founded in New York in 1988 and also has offices in London, Frankfurt, Madrid, Manchester, Milan, Paris, Dublin, Singapore and Zurich. Muzinich offers a broad range of corporate credit funds across both developed and emerging markets and currently has over US$36 billion of AUM. _Issued in Europe by Muzinich & Co. Ltd, which is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. Registered in England and Wales No. 3852444. Registered address: 8 Hanover Street, London W1S 1YQ. _ Ende der Pressemitteilung Emittent/Herausgeber: Muzinich & Co. Schlagwort(e): Finanzen 2018-04-06 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de 672031 2018-04-06

(END) Dow Jones Newswires

April 06, 2018 07:12 ET (11:12 GMT)