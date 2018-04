Der Preis für ein Fass Öl ist zuletzt wieder unter 70 Dollar je Barrel gefallen. Warum Verbraucher trotzdem einen erneuten Anstieg fürchten müssen.

So harmonisch wie derzeit war es am Ölmarkt selten: Die Produzenten sind nach den Preissteigerungen des vergangenen Jahres dank wieder sprudelnder Gewinne zufrieden und Verbraucher sehen sich dank stabiler Preise auch nicht genötigt, auf notorisch hohe Preise zu schimpfen.

Während sich seit Juni 2017 die Ölpreise um 43 Prozent verteuert haben, sind die Benzinpreise etwa in Deutschland nur um 2,2 Prozent auf 1,37 Euro je Liter Superbenzin gestiegen - was nicht zuletzt daran liegt, dass die Ölpreise nur rund 40 Prozent an den Benzinpreisen ausmachten.

Die vermeintliche Harmonie ist aber bedroht. Gleich eine Reihe größerer Risiken könnte den Ölpreis nach oben und wieder jenseits der 70-Dollar-Marke treiben.

Risiko Nummer 1: Produktionsausfälle

Das Problem klingt allgemein und immer latent aktuell. Derzeit aber ist es ein hochbrisantes Thema. Denn Venezuela, der Staat mit den reichsten Ölreserven der Welt, befindet sich seit dem Ölpreisverfall, der zwischen 2014 und Anfang 2016 den Ölpreis von über 110 auf unter 30 Dollar je Barrel (159 Liter) nahezu viertelte, am Rande eines Staatsbankrotts.

Derzeit ist das Land so knapp bei Kasse, dass es nicht einmal seine Ölarbeiter bezahlen kann. Die Folge: Die Ölproduktion des Landes ist binnen eines Jahres um 800.000 auf 1,5 Millionen Barrel pro Tag gefallen, wie jüngste Zahlen des Finanzdienstleisters Bloomberg zeigen.

Der Fall der venezolanischen Produktion ist derart brisant, dass die Internationale Energieagentur das Land als den "größten Risikofaktor" innerhalb der Organisation erdölexportierender Staaten (Opec) bezeichnete. Andere Staaten mit drohenden Produktionsausfällen wie Libyen oder Nigeria seien zwar ebenfalls ein Risikofaktor, doch die Häufigkeit von Ausfällen habe sich zuletzt reduziert. Im Falle Venezuelas haben Experten aber keinen Zweifel daran, dass die Produktion weiter fällt. Vielmehr fragen sie sich, ob sich die ...

