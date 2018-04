Arbeitswelten im Hier und Heute: Sei es Augmented Reality, künstliche Intelligenz für die Roboter-Programmierung oder Konzepte für ergonomisches Arbeiten im Produktionsumfeld - wenn die alle zwei Jahre stattfindende Messe Automatica dieses Jahr vom 19. bis 22. Juni 2018 in München ihre Tore öffnet, wird die Branche der Automatisierer, Maschinen- und Anlagenbauer dem Credo von Industrie 4.0 ein ganzes Stück näher sein. Bereits bei der letzten Automatica vor zwei Jahren hat Prof. Thomas Bauernhansl, Institutsleiter des Fraunhofer IPA, Industrie 4.0 als einen Entwicklungsprozess bezeichnet, der rasend schnell vonstatten geht. Er ist überzeugt: "Wer sich heute nicht damit beschäftigt, wird es morgen wahrscheinlich bitter bereuen." Das Gute ist: An dieser Aussage hat sich nichts geändert. Was sich jedoch geändert hat, ist das Bewusstsein der Unternehmen, sich mit dem Thema Digitalisierung auseinanderzusetzen und - ob in Form von Sprints oder Marathons - Strategien zu entwickeln und Maßnahmen zu definieren und umzusetzen.

Während der Automatica 2018 werden am Messestand des Fraunhofer IPA in Halle A4, Stand 421, die vier Eckpfeiler von Industrie 4.0 - Produktion, Produkt, IT und Mensch - auf vielfältige Weise im Gesamtkontext einer digitalisierten Industriewelt ...

