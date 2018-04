Die europäische Gemeinschaftswährung kostete im Mittagshandel 1,2239 US-Dollar und damit etwa so viel wie am Vorabend. Im Vormittagshandel war der Euro noch zeitweise bis auf 1,2215 Dollar gefallen. Gegenüber dem Schweizer Franken legte der Euro am Freitagmorgen etwas zu. Die Gemeinschaftswährung kostet am Mittag 1,1789 ...

