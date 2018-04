SES gab heute bekannt, dass John-Paul Hemingway mit Wirkung vom 5. April zum CEO von SES Networks ernannt wurde. Damit löst er Steve Collar ab, der offiziell seine Position als Präsident CEO von SES antritt.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20180406005332/de/

SES ernennt John-Paul Hemingway zum CEO von SES Networks (Photo: Business Wire)

In seiner neuen Funktion wird Hemingway dem SES-Management-Kommitee beitreten, das sich dann aus Steve Collar (President CEO), Andrew Browne (Chief Financial Officer), Ferdinand Kayser (CEO SES Video), Christophe De Hauwer (Chief Strategy and Development Officer), Martin Halliwell (Chief Technology Officer), Evie Roos (Chief Human Resources Officer) und John Purvis (Chief Legal Officer) zusammensetzt.

Hemingway war zuvor als Executive Vice President of Product, Marketing Strategy bei SES Networks tätig und für die Geschäftsentwicklung, Strategie, Produktenwicklung und -management sowie das Marketing zuständig. Er war Chief Marketing Officer von O3b Networks, bevor SES das Unternehmen übernommen und in seinen auf Daten konzentrierten Geschäftsbereich, SES Networks, integriert hat. Hemingway wechselte zu O3b, nachdem er beim Netzwerkspezialisten Ciena tätig war, wo er verschiedene Funktionen im Senior Management in den Bereichen Strategie, Vertrieb, Produkte, Marketing und Technik ausübte. Er promovierte in optischer Kommunikation an der Manchester Metropolitan University im Vereinigten Königreich und ist britischer Staatsbürger.

"John-Paul war am herausragenden Erfolg und der Eingliederung von O3b in SES maßgeblich beteiligt", sagte Steve Collar, President CEO von SES. "John-Paul ist nicht nur eine Führungskraft mit umfangreichen Kompetenzen und Erfahrungen in vielzähligen Disziplinen, er verfügt aufgrund seines Hintergrunds in der Telekommunikations- und Netzwerkindustrie zudem über große Einblicke in die Wünsche unserer Kunden in Bezug auf die Schaffung und Verwaltung ihrer Netzwerk- und Geschäftslösungen. Ich habe keinerlei Zweifel, dass John-Paul die Teams führen und die Vision von SES Networks verwirklichen wird, um das erhebliche Wachstumspotential in unseren unterschiedlichen Märkten und Segmenten auszuschöpfen und ein global führender Kommunikationsdienstleistungsanbieter zu werden."

Über SES

SES ist der weltweit führende Satelliten-Betreiber und der erste, der ein differenziertes und skalierbares GEO-MEO-Angebot bereithält, mit einer Flotte von über 50 geostationären Satelliten (GEO) und 16 weiteren mittleren Erdumlaufbahn Satelliten (MEO). SES setzt den Fokus auf durchgängige Mehrwertlösungen auf zwei zentralen Märkten; SES Video und SES Networks. Er bietet Satellitenkommunikationsdienste für Rundfunkanstalten, Content- und Internet-Anbieter, Mobilfunk- und Festnetzbetreiber, Unternehmen und staatliche Organisationen. Das Portfolio von SES umfasst ASTRA, und O3b, sowie MX1, einer der führenden Mediendienstleister, der eine umfassende Palette an innovativen digitalen Video- und Mediendiensten zur Verfügung stellt. SES ist an der Euronext Paris und der Luxemburger Börse notiert (Ticker: SESG). Weitere Informationen finden Sie unter: www.ses.com

Contacts:

SES

Markus Payer

Corporate Communications PR

Tel + 352 710 725 500

markus.payer@ses.com