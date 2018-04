FMW-Redaktion

Die Daimler-Aktie steht heute dick im Minus mit -5,76%. Konzernchef Zetsche vermeldete gestern auf der Hauptversammlung noch die Sensationszahlen für das Jahr 2017. Und dann kommen heute ganz frisch die Rekord-Absatzzahlen von Daimler für das 1. Quartal auf den Tisch. Mit 250.444 verkauften Autos im März erreicht man neue Rekorde, denn es sind 2,8% mehr als im März 2017.

Das Wachstum wird dabei allein getrieben von China mit +17,2%, während Europa stagniert, und der Absatz in Nordamerika sogar leicht rückläufig ist. Die Details zeigen es: Daimler verkauft in China fast doppelt so viele Autos als in Deutschland. Die Autobauer sind also auf dramatische Art und Weise von guten Handelsbeziehungen und freier Produktion in China abhängig.

Kommt es zu einem globalen Handelskrieg, der auch zwischen der EU und China wütet, könnte es problematisch werden, nicht nur für Daimler. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...