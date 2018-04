Andrea Orcel vergleicht UBS mit Ferrari - klein, spezialisiert und fokussiert. Das soll sich auch bei den Produkten und Mitarbeitern zeigen.

Andrea Orcel, der Präsident der Investmentbank des schweizer Kreditinstituts sagt in einem Interview mit Bloomberg, er verfolge "einen sehr aggressiven Plan für die USA" - eine Region, in der die UBS in den letzten Jahren Neueinstellungen vornahm, sich aber schwer tat, mehr Marktanteile bei Fusionen und Übernahmen zu gewinnen. Die derzeitige Strategie bestehe nicht darin, das Geschäft auf Masse zu führen, sondern voranschreitende Teams für bestimmte Sektoren wie Einzelhandel, Software und Luft- und Raumfahrt zusammenzustellen.

Innerhalb von drei bis fünf Jahren will die UBS die Zahl der Banker auf Senior-Level mit Kundenkontakt in Amerika verdoppeln. Das hat Bloomberg von einer Insider erfahren, der um Anonymität bat, da deren Ziel nicht publik ist."Es gibt Ferrari und es gibt Fiat", sagt Orcel in den Büroräumen der UBS in Manhattan. "Fiat ist wie die Bulge-Bracket-Banken, die in allen Geschäftsbereichen aktiv sind und nach Volumen streben. UBS ist wie Ferrari: Wir sind viel kleiner und fokussierter."

Die Äußerungen sind bemerkenswert, denn sie sind Orcels erste zur Zukunft des US-Geschäfts, seitdem Investmentbanking-Chef Amerika Joe Reece im März die Bank verließ - nur ein Jahr nachdem er an Bord gekommen war. Reece sei aufgrund von Unstimmigkeiten mit Orcel über das zukünftige Geschäft gegangen, verrieten Insider. Die Bank berief Sam Kendall als vorläufigen Nachfolger.

UBS rangierte 2015 auf Platz 12 unter den Beratern für Fusionen und Übernahmen in Amerika, bevor Orcel Anfang des darauffolgenden Jahres ankündigte, dass die USA die höchste Priorität für Wachstum bekommen. Bloomberg-Daten zufolge ist die ...

