FRANKFURT (Dow Jones)--Die Volkswagen-Finanztochter hat Autokredite über mehr als 750 Millionen australische Dollar (rund 470 Millionen Euro) verbrieft. Der Großteil davon wurde bei Investoren platziert, ein kleiner Teil dient der Absicherung und wurde nicht angeboten. Den Angaben zufolge war es die größte Transaktion von Volkswagen Financial Services in der auch als Aussie bekannten Währung.

Im Bookbuilding-Verfahren wurde die Tranche A (661,5 Millionen Dollar) zu einem Preis von 1-Monats-BBSW (Bank Bill Swap Rate, dem australischen Referenzzinssatz) plus 93 Basispunkte platziert; die Tranche B (37,5 Millionen) kam zu plus 150 Basispunkten. Das Orderbuch war zum Platzierungspreis in der Tranche A dreifach überzeichnet. Besichert seien die Auto-ABS (Asset Backed Securities) ausschließlich mit Forderungen der Volkswagen Financial Services Australia Pty Ltd.

Auto-ABS tragen einen bedeutenden Anteil zum Refinanzierungsvolumen der Volkswagen Finanzdienstleistungen bei. Ende 2017 standen sie mit 33,7 Milliarden Euro (Vorjahr 33,0 Milliarden Euro) für etwa 18 Prozent der Refinanzierung.

April 06, 2018 07:37 ET (11:37 GMT)

