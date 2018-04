Neuss - Creditreform Rating hat das Rating für die Inhaberschuldverschreibungen (ISIN DE000A1ZSFJ5/ WKN A1ZSFJ), emittiert von der Herrenhausen Investment S.A., handelnd für Rechnung ihres Compartment 2 mit BBB/Ausblick positiv bestätigt, so die Creditreform Rating AG.Wesentliche Gründe für das Rating sind die sich im Rahmen unserer Erwartung entwickelnden Finanzierungen, welche die Emittentin erworben hat, so die Creditreform Rating AG. Hinsichtlich der Finanzierung einer Projektentwicklung konstatieren wir eine weitestgehend planmäßige Projektentwicklung, sodass wir unsere ursprünglichen Annahmen beibehalten haben, so die Creditreform Rating AG. So habe bereits ein langfristiger Mietvertrag mit einem Ankermieter abgeschlossen werden können. Mit Blick auf die Finanzierung von zwei Büroimmobilien profitiere die Finanzierung unverändert von einem langfristigen Mietvertrag mit einem bonitätsstarken Mieter. Nach unseren Berechnungen ergeben sich bei durchschnittlicher Betrachtung von gestressten Szenarien Rückzahlungsquoten die ausreichen, um die Schuldverschreibungen vollständig an die Anleihegläubiger zurückzuführen, so die Creditreform Rating AG. (News vom 27.03.2014) (06.04.2018/alc/n/a)

