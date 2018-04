Wien - Angesichts der historisch hohen Bewertungen zahlreicher US-Technologiefirmen wie Apple, Facebook und Co. dürften bei einigen Marktteilnehmern Erinnerungen an die Dotcom-Blase wach werden, so die Experten von "FONDS professionell".Internetbegeisterung und der Glaube an eine "New Economy" hätten vor der Jahrtausendwende für einen Kaufrausch gesorgt, der ab März 2000 bei etlichen Aktien in eine Talfahrt gemündet habe, von der sie sich nie wieder erholt hätten. "Technologiefonds" seien viele Jahre lang praktisch unverkäuflich gewesen. Inzwischen seien zumindest einige der damaligen Zukunftsvisionen Realität geworden - Stichwort "Digitalisierung".

Den vollständigen Artikel lesen ...