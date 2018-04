Lieber Investor,

die Eurokrise scheint vorbei und vergessen. Europas Gemeinschaftswährung ist derzeit kein Thema, zumindest nicht in den Medien. Die konzentrieren sich auf die einen möglichen Handelskrieg mit den USA, die schwierige Regierungsbildung in Italien oder die Entwicklung in der Türkei.

Ihnen allen wird durchaus zurecht ein gewisses Gefahrenpotential für die Europäische Union attestiert. Doch über die Zeitbombe, die im Innern der Eurozone tickt, spricht so gut wie niemand. ... (Dr. Bernd Heim)

