Köln (ots) - Am Samstag vor Ostern war es endlich soweit: Der kleine Carlos lernte erstmals seinen Lebensretter kennen. Carlos hatte Blutkrebs und erhielt 2015 eine Knochenmarkspende. Auf das Treffen hat der "kleine Löwe", wie ihn seine Eltern aufgrund seiner starken Kämpfernatur nennen, schon lange hin gefiebert. Der Fünfjährige strahlt an diesem Frühlingstag mit der Sonne um die Wette, und ist sichtbar aufgeregt. "Marcus ist mein Freund, denn er hat sein Blut mit mir geteilt!", sagt er. Lesen Sie die ganze Geschichte über das Treffen in unserem DKMS Media Center: https://mediacenter.dkms.de/news/carlos/



+++ Terminankündigung +++



Am 13. und 14. April 2018 gibt es in München die Möglichkeit zur Registrierung in die DKMS: Die Veranstalter des Spartan Race rufen gemeinsam mit der DKMS teilnehmende Läufer und Besucher des Obstacle Run dazu auf, sich als potenzielle Stammzellspender in die Datei aufnehmen zu lassen. Das Motto lautet: "Forever Aroo! DKMS & Spartan gegen Blutkrebs."



Die Aktion findet wie folgt statt: Freitag, den 13. April 2018 von 16:00 bis 20:00 Uhr sowie Samstag, den 14. April 2018 von 09:30 - 19:00 Uhr im Olympiapark München.



Weitere Informationen finden Sie unter: https://mediacenter.dkms.de/pressemitteilung/pm-spartanrace/



