Vor dem Hintergrund der Wahlen in Ungarn, Tschechien, Polen und Slowenien steigen die politischen Risiken in Zentral- und Osteuropa (CEE). Die Wirtschaft wächst dennoch anhaltend, so Coface. Für 2018 sagt der Kreditversicherer der gesamten Region ein Wirtschaftswachstum von 3,9 Prozent voraus, nach 4,5 Prozent im Jahr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...