Daten von 2,7 Millionen EU-Bürgern wurden im Facebook-Datenskandal weitergegeben. Nun will die EU-Kommission aktiv werden.

In der Facebook-Affäre sind die Daten von bis zu 2,7 Millionen EU-Bürgern unerlaubt an eine Analysefirma weitergeben worden. Die Zahl habe Facebook in einem Brief an die EU-Kommission genannt, sagte ein Sprecher der Brüsseler Behörde am Freitag. Der US-Konzern habe ...

