Die Neueinführungen umfassen Artikel aus drei wichtigen Produktbereichen: Oszilloskoptastköpfe und Wärmebildkameras, beides neue Produktbereiche für RS Pro, sowie ein neues digitales Multimeter. So sind die Oszilloskop-Tastköpfe ergonomisch geformt, leicht und für alle gängigen Oszilloskope geeignet. Die Palette reicht von passiven Sonden ab 15 MHz bis zu aktiven Sonden bis 1,2 GHz. Das Angebot zielt auf allgemeine Anwendungen in der Elektronik ab, einschließlich der Verwendung in F&E-Bereichen und Laboratorien sowie in Konstruktions- und Reparaturabteilungen.

