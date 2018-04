In diesen Tagen erhalten Millionen Erwerbstätige die Renteninformation der Deutschen Rentenversicherung. Eine gute Gelegenheit, die Ansprüche zu prüfen. Denn in vielen Fällen sind die Angaben unrealistisch.

Jedes Frühjahr informiert die Deutsche Rentenversicherung alle Versicherten über den Stand ihrer gesetzlichen Rente. Die Angaben und Prognosen zur Rentenhöhe sollen den Versicherten einen kompakten und realistischen Eindruck vermitteln, wie es um ihre künftige gesetzliche Rente bestellt ist. So soll es leichter fallen, ergänzende private und betriebliche Vorsorge zu kalkulieren.

Tatsächlich gehen jedoch viele mit Abschlägen in Rente oder merken erst dann, dass der erfasste Versicherungslauf fehlerhaft ist - und somit auch die Prognosen verfälscht. Wie realistisch sind also die gemachten Annahmen für die rund 54 Millionen Beitragszahler und jährlich 1,3 Millionen Neurentner?

So manchen Versicherten verwirren schon die Begriffe. Die Deutsche Rentenversicherung Bund unterscheidet zwischen Renteninformation, Rentenauskunft und Rentenbescheid - und jedes der Dokumente birgt Unsicherheiten oder auch Fehlerquellen, die Berufstätige kennen sollten.

1. Renteninformation - Zwischenstand mit Tücken

Die Renteninformation wird jedes Frühjahr an alle Versicherten verschickt. Darin finden sich Angaben zum Datum des regulären Renteneintritts, der Rentenanspruch bei voller Erwerbsminderung, die Rentenhöhe aufgrund bereits erworbener Rentenansprüche sowie die mögliche Rentenhöhe, wenn weiter Rentenbeiträge eingezahlt werden. Zur künftigen Rentenhöhe aus der Regelaltersrente nennt die das Informationsschreiben gleich mehrere Zahlen. Die Wichtigste davon ist die Rentenhöhe allein aufgrund bereits erworbener Rentenansprüche, die unter "Höhe ihrer zukünftigen Regelaltersgrenze" beziffert ist.

Was steckt dahinter? Wer genau das Durchschnittsgehalt von derzeit 37.103 Euro im Jahr brutto verdient und darauf Beiträge zur Rentenversicherung zahlt (je 9,3 Prozent für Arbeitnehmer und Arbeitgeber) erhält pro Beitragsjahr einen sogenannten Entgeltpunkt. Der entspricht wiederum einer späteren monatlichen Rentenzahlung von 31,03 Euro in den alten Bundesländern und 29,69 Euro in den neuen Bundesländern. Wer mehr verdient, erhält auch proportional mehr Entgeltpunkte. Maximal sind das 2,05 pro Jahr, wenn er in Höhe der Beitragsbemessungsgrenze verdient, die die Rentenbeiträge nach oben deckelt. Die Beitragsbemessungsgrenze ist derzeit bei einem Monatsbruttoverdienst von 6.200 Euro (West) bzw. 5400 Euro (Ost) erreicht. Wer weniger als der Durchschnitt verdient, bekommt entsprechend nur ein Teil eines Entgeltpunktes.

Die bislang "erreichte Rentenanwartschaft" nennt also den Teil der Monatsrente, auf den der Versicherte ...

