23.25 Die Pierre M. Krause Show



SWR3 Latenight Folge 534



Mit Faisal Kawusi, Sebastian Pufpaff und Musik von Balbina



"Ist das ein Bauch oder ein Bombengürtel?" Fragen wie diese hört Faisal Kawusi als fast zwei Meter großer Deutscher mit afghanischen Wurzeln öfter. Zum Glück hat er Humor: Der sympathische Comedian gehört zu den Durchstartern der Comedy-Szene, in der Tanzshow "Let's Dance" kam er 2017 bis in die zehnte Runde, jetzt bekommt er endlich eine eigene Show: "Die Faisal Kawusi Show". Und mit Shows, die den eigenen Namen tragen, kennt sich Pierre M. Krause bekanntlich aus.



Pufpaff, Krause, Spaß! Das ist das Motto einer Mini-Reihe, in der Moderator Pierre M. Krause mit dem Kabarettisten Sebastian Pufpaff spektakuläre Hobbies testet. Heute: Pufpaff und Krause besuchen einen, Trommelwirbel, Strick-Kurs! Action und Adrenalin sind also garantiert, wenn ein Wolle-Witz den nächsten jagt und die beiden ihr Talent im Trendsport Stricken beweisen.



Musik kommt von Balbina: Geboren in Warschau lebt die Musikerin in Berlin, spielte schon als Vorband von Herbert Grönemeyer und tritt mit dem Filmorchester Babelsberg auf. In der "Pierre M. Krause Show - SWR3 Latenight" präsentiert sie ihren Song "Nichtstun", begleitet von der Showband SMAF - wie immer live.



Donnerstag, 12. April 2018 (Woche 15)/06.04.2018



22.45 Kunscht! Kultur im Südwesten Moderation: Denis Scheck



geplante Themen:



Es ist soweit! Das Stadtpalais-Museum für Stuttgart eröffnet am 14. April. "Kunscht" hat sich schon vorher umgeschaut: Denis Scheck im Gespräch mit Gründungsdirektor Torben Giese!



Ein sinnliches Tanzfest voll archaischer Wucht - "Carmina Burana" - die weltberühmte Komposition von Carl Orff als Ballett am Badischen Staatstheater Karlsruhe!



Großartige Bilder! Die Schau "Lichtempfindlich 2" präsentiert rund 150 Fotoarbeiten deutscher und internationaler Künstler/innen im Schauwerk Sindelfingen!



"Jetzt und später" - Die Künstlerin Birgit Brenner inszeniert das Leben als Online-Spiel, in ihren Arbeiten geht es um Leben und Tod - jetzt in der Kunststiftung Baden-Württemberg!



Freitag, 13. April 2018 (Woche 15)/06.04.2018



18.50 SR: Wir im Saarland - Saar nur! Erstsendung: 27.10.2017 in SR



Dienstag, 17. April 2018 (Woche 16)/06.04.2018



06.30 SR: Wir im Saarland - Saar nur! (WH von FR) Erstsendung: 27.10.2017 in SR



Freitag, 20. April 2018 (Woche 16)/06.04.2018



20.15 Expedition in die Heimat



Ohne Sprit von Trier nach Luxemburg Erstsendung: 31.03.2017 in SWR/SR Moderation: Jens Hübschen



Freitag, 20. April 2018 (Woche 16)/06.04.2018



Tagestipp



21.00 Landleben4.0 in Wutöschingen / Hochrhein



Montag, 23. April 2018 (Woche 17)/06.04.2018



08.05 BW+RP: Expedition in die Heimat (WH von FR) Ohne Sprit von Trier nach Luxemburg Erstsendung: 31.03.2017 in SWR/SR Moderation: Jens Hübschen



Donnerstag, 17. Mai 2018 (Woche 20)/06.04.2018



11.15 (VPS 11.14) Planet Wissen Megacities - Lebensraum der Zukunft? Erstsendung: 14.09.2017 in SWR/SR



Im Jahr 2050 werden zwei Drittel der Menschheit in großen Städten leben. Schon jetzt gibt es weltweit über 25 Städte mit mehr als zehn Millionen Einwohnern. Die Anzahl solcher Megastädte wird ebenso weiter wachsen wie die Zahl ihrer Bewohner: In China entstehen schon heute Metropolen, in denen bald mehr als 100 Millionen Menschen leben sollen. Wird der Mensch eine ganz und gar urbane Spezies werden? Wie werden die Menschen in den Megacities wohnen? Wie werden sie sich ernähren? Woher kommt die Energie? Und was bedeutet diese Entwicklung für die Umwelt? Antwort darauf wissen die Studiogäste von "Planet Wissen": Dita Leyh und Johanna Hoerning. Die Stuttgarter Stadtplanerin Dita Leyh hat zahlreiche Städte in China, Arabien und Nordafrika geplant, und die Soziologin Johanna Hoerning macht seit mehr als zehn Jahren Feldforschung zum Thema Megacities in Brasilien.



Gäste im Studio:



Dita Leyh plant blühende Städte sogar dort, wo noch Wüste ist. Als geschäftsführende Gesellschafterin des Architektur- und Stadtplanungsbüros "Internationales Stadtbauatelier" in Stuttgart hat sie an Planungsprojekten unter anderem in China, Korea, Saudi-Arabien und Marokko mitgearbeitet. Außerdem hat sie eine Professur für Stadtplanung an der Hochschule Darmstadt.



Johanna Hoerning hat für ihre Forschung mehrere hunderte Interviews mit Bewohnern aus verschiedensten Schichten und sozialen Milieus geführt. Die Soziologin geht der Frage nach, was eine Megacity erst zur Megacity macht. Die Stadtforscherin arbeitet als Dozentin an der TU Berlin und ist Redakteurin einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift.



