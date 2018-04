In den USA sind die Löhne und Gehälter im März wieder stärker gestiegen. Die durchschnittlichen Stundenlöhne erhöhten sich im Monatsvergleich um 0,3 Prozent, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Volkswirte hatten mit diesem Wachstum gerechnet. Im Februar hatte der Zuwachs nur bei 0,1 Prozent gelegen.

Im Jahresvergleich erhöhten sich die Löhne im März um 2,7 Prozent und damit ebenfalls wie erwartet. Die Lohnentwicklung, die seit längerem trotz einer robusten Konjunktur vergleichsweise schwach ausfällt, spielt eine wichtige Rolle für die Geldpolitik der US-Notenbank Fed./jkr/jsl/fba

AXC0127 2018-04-06/14:55