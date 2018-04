Zürich - Der Kampf zwischen Nestlé und der Einkaufsgemeinschaft Agecore um Preise und Einkaufskonditionen geht offenbar in eine neue Runde. Medienberichten zufolge planen sowohl Coop in der Schweiz als auch Edeka in Deutschland weitere Produkte des Nahrungsmittelkonzerns aus den Verkaufsregalen zu nehmen.

Bei Coop seien neu 200 statt der zuvor genannten 150 Produkte betroffen, schreibt die "Finanz und Wirtschaft" ...

