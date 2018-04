Der Eurokurs konnte am Freitag nach der Veröffentlichung der US Arbeitsmarktdaten sein Tageshoch im Bereich der 1,2250 bilden. Euro US-Dollar Gebote nach Daten Das Paar bleibt innerhalb seiner vertrauten Range, nach dem die US Nonfarm Payrolls für März mit 103K hinter der Prognose von 193K zurückblieben, nach dem im Februar das starke Ergebnis von ...

