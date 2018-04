In den USA profitiert die Wirtschaft weiter von einem robusten Arbeitsmarkt. Im März habe die Arbeitslosenquote unverändert bei 4,1 Prozent gelegen, wie das US-Arbeitsministerium am Freitag in Washington mitteilte. Niedriger war die Arbeitslosenquote zuletzt im Jahr 2000.

Experten hatten mit einem Rückgang der Quote auf 4,0 Prozent gerechnet. Bereits seit vergangenem Oktober verharrt die Arbeitslosenquote bei 4,1 Prozent.

Seit etwa acht Jahren geht die Arbeitslosigkeit in den USA tendenziell zurück. Im Jahr 2010 war sie noch deutlich höher gewesen. Die Arbeitslosenquote hatte damals nahe 10 Prozent gelegen./jkr/jsl/fba

