Aus der Sicht institutioneller Investoren ist eine Spekulation mit Bitcoin reine Zockerei. So warnten schon die BaFin und die Deutsche Bundesbank vor einem Investment in die virtuelle Währung. Doch wo Gefahren liegen, gibt es auch Chancen. Auch wenn der Kurs momentan bereits weiter unter den Hochs notiert und nicht mehr täglich in den Medien analysiert wird, schauen wir uns das Bitcoin Trading mit ...

Den vollständigen Artikel lesen ...