BERLIN/NEUMÜNSTER (Dow Jones)--Nach seiner Haftentlassung aus dem Gefängnis in Neumünster hat der katalanische Separatistenführer Carles Puigdemont von der spanischen Regierung Gespräche über die Unabhängigkeit Kataloniens verlangt. "Jetzt ist die Zeit zum Dialog gekommen. (...)Jetzt ist es Zeit, Politik zu betreiben", sagte der frühere katalanische Regionalpräsident vor dem Tor der Haftanstalt.

Die Regierung in Madrid habe nun keinen Grund mehr, Gespräche zu verweigern und solle aufhören, unliebsame Gegner in Haft zu stecken. Puigdemont verlangte gleichzeitig die Freilassung aller in spanischen Gefängnissen sitzenden Mitstreiter. "Es ist eine Schande für Europa", betonte er, dass es heutzutage noch politische Gefangene gebe.

Der 55-jährige durfte seine Zelle unter Auflagen verlassen. Das schleswig-holsteinische Oberlandesgericht hatte eine Auslieferung Puigdemonts an Spanien am Vorabend wegen des Vorwurfs der Untreue gebilligt. Den von der spanischen Justiz erhobenen Vorwurf der Rebellion sah das Gericht hingegen als nicht gerechtfertigt an. In Spanien hätten dem Separatisten dafür bis zu 30 Jahre Haft gedroht.

Weil ihn das Oberlandesgericht für keinen gewaltsamen Aufrührer hält, darf er nun auch in Spanien nicht dafür angeklagt werden. So sehen es die Bestimmungen des europäischen Haftbefehls vor.

Puigdemont will um 18 Uhr eine Pressekonferenz geben. Sein Anwalt kündigte an, in Deutschland nun auch gegen den Vorwurf der Untreue vorgehen zu wollen, so dass sein Mandant in sein Exil nach Belgien zurückkehren könnte und nicht ausgeliefert werden müsste. Der Anführer der abtrünnigen Katalanen bedankte sich auf Deutsch für seine faire Behandlung hierzulande und die ihm zuteil gewordene Solidarität.

