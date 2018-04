Frankfurt - Die deutsche Leistungsbilanz schloss auch 2017 mit einem hohen Überschuss von 263 Mrd. Euro ab, so die Analysten der Helaba. Gemessen am Bruttoinlandsprodukt seien 8% erreicht worden, rund 1 Prozentpunkt niedriger als der bisherige Höchstwert in 2015. Wieder höhere Rohölpreise und die Verteuerung wichtiger Industrierohstoffe hätten hierzu beigetragen, indem sie die nominalen Importe erhöht hätten.

