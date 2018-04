Die US-Wirtschaft hat im März überraschend wenige Jobs geschaffen. Die Regierung in Washington meldete am Freitag in ihrem Arbeitsmarktbericht 103.000 neue Stellen. Das ist der geringste Zuwachs seit einem halben Jahr. Experten hatten dagegen mit 193.000 gerechnet, nachdem es im Februar noch ein Plus von 326.000 gegeben hatte. Die getrennt...

