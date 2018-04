Liebe Leser,

in zwei Wochen lädt der Automobilzulieferer Schaeffler seine Aktionäre zur jährlichen Hauptversammlung. Und die könnte spannend werden. Denn in der inzwischen ausgesandten Einladung verbirgt sich durchaus Diskussionsbedarf. Dies gilt insbesondere für den Vorschlag, insgesamt 166 Millionen Stammaktien, das sind 25 % des gesamten Grundkapitals, in Vorzugsaktien umzuwandeln.

Familie Schaeffler behält die Kontrolle!

Bislang kontrolliert die Familie Schaeffler das ... (Carsten Müller)

Den vollständigen Artikel lesen ...