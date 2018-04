Liebe Trader,

nach einem Verlaufshoch bei 80,07 Euro im Sommer 2017 drehte das Wertpapier des Gesundheitskonzerns Fresenius SE in einen abwärts gerichteten Trend ab und fiel dabei zunächst auf das Niveau 68,00 Euro zurück. Nach einer zwischenzeitlichen Erholung kam es Ende März jedoch zu einem erneuten Schwächeanfall und Test der 200-Wochen-Durchschnittslinie. Erst danach erfolgte in der Aktie dank einer weltweiten Erholung an den Aktienmärkten eine Erholung, die in dieser Woche deutliche ... (Rafael Müller, direktbroker.de)

