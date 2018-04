Neueste Entwicklungen beim Thema Handelskonflikt setzen Aktien unter Druck DAX® (DE30 in der xStation 5) bewegt sich in Richtung einer Unterstützung bei 12.150 Punkten Deutsche Bank (DBK.DE) sucht angeblich nach neuem CEO

Zusammenfassung:Nach dem unglaublichen gestrigen Handelstag in Europa haben wir auch eine anständige US-Sitzung gesehen. Die Wichtigsten Indizes der Wall Street erzielten ordentliche Gewinne, der Nasdaq (US100) legte um 0,5% zu und der Dow Jones (US30) sogar um 1,0%. Die jüngsten Entwicklungen beim Thema Handelskonflikte verschlechtert jedoch die Stimmung etwas, so dass die Performance der asiatischen Aktien deutlich schwächer ausfiel. Der japanische Nikkei (JAP225) schloss 0,3% tiefer, während der australische S&P/ASX 200 (AUS200) unverändert blieb. Die europäischen Aktienmärkte haben am letzten Tag der Handelswoche tiefer eröffnet. Die sich verschlechternde Stimmung zeigte sich sowohl in Ost- als auch in Westeuropa. Der britische FTSE 100 (UK100) scheint aber gegenüber den Rückgängen etwas widerstandsfähiger zu sein als der DAX® (DE30) oder der französische CAC 40 (FRA40). Versorger- und Gebrauchsgüteraktien gehören zu den einzigen Sektoren, die während der Eröffnung Zuwächse verzeichneten. Autohersteller und im Bergbau tätige Unternehmen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...