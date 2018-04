Zürich (ots) -



Als führender Discounter der Schweiz nimmt Denner seine

ökologische und soziale Verantwortung wahr. Der

Nachhaltigkeitsbericht 2017 legt Rechenschaft ab über die

Fortschritte in den Schwerpunktthemen Umwelt, Sortiment und Mensch.

Der nach GRI-Standards verfasste Nachhaltigkeitsbericht ist Teil der

umfassenden Nachhaltigkeits- strategie der Denner AG.



Der dritte Nachhaltigkeitsbericht von Denner beschreibt die

eingeleiteten, wegweisenden Prozesse in den Schwerpunktthemen Umwelt,

Sortiment und Mensch. Neben internen Verantwortlichen kommen im

Nachhaltigkeitsbericht 2017 auch externe Stakeholder zu Wort.

Gemeinsam zeigen sie auf, was Denner im Rahmen seiner

Nachhaltigkeitsstrategie bewirkt. Zur Erarbeitung und Erreichung der

ehrgeizigen Zielevorgaben setzt Denner auf namhafte Partner wie den

WWF Schweiz. Der Nachhaltigkeitsbericht 2017 erfüllt den GRI-Standard

und wird nur in limitierter Zahl gedruckt.



Denner Vollmitglied von PET Recycling Schweiz



Denner hat sich als erster Discounter für die Vollmitgliedschaft

bei PET-Recycling Schweiz entschieden. Ab 1. Juli 2018 wird Denner

sein PET-Sammelgut in den geschlossenen Flaschenkreislauf von

PET-Recycling Schweiz einspeisen, wodurch sich der Umweltnutzen

gegenüber dem bisherigen konventionellen Recycling um 50 Prozent

erhöht. Bereits in der zweiten Jahreshälfte wird mit zusätzlichen

Einsparungen von rund 700 Tonnen CO2eq. gerechnet. Denner unterstützt

PET-Recycling Schweiz seit deren Start im Jahr 1991 und gehörte zu

den allerersten Detailhändlern, die PET-Sammelbehälter in ihren

Verkaufsstellen eingerichtet haben.



Über Denner



Denner ist der führende Discounter der Schweiz und als

Nahversorger in ländlichen und städtischen Gebieten überall dort

präsent, wo unsere Kundinnen und Kunden leben und arbeiten. An über

800 Verkaufsstandorten bietet Denner ein umfassendes Sortiment an

Produkten des täglichen Bedarfs, Genussmitteln und wöchentlich

wechselnden Aktionsangeboten zu einem attraktiven und fairen

Preis-/Leistungsverhältnis. Denner beschäftigt über 4800

Mitarbeitende und bildet 100 Lernende aus.



