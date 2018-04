=== S O N N T A G, 8. April 2018 - HU/Parlamentswahlen in Ungarn M O N T A G, 9. April 2018 *** 08:00 DE/Handels- und Leistungsbilanz Februar Handelsbilanz saisonbereinigt PROGNOSE: +21,0 Mrd Euro zuvor: +21,3 Mrd Euro Leistungsbilanz nicht-saisonbereinigt PROGNOSE: +22,6 Mrd Euro zuvor: +22,0 Mrd Euro 10:00 DE/Henkel AG & Co KGaA, HV, Düsseldorf 10:30 DE/Sentix-Konjunkturindex Deutschland April 11:30 DE/Regierungs-PK, Berlin 12:45 DE/CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer, PK nach Treffen der Parteispitze, Berlin *** 15:00 EU/EZB-Vizepräsident Constancio, Vorstellung des EZB-Jahresberichts 2017 vor dem Wirtschafts- und Währungsausschuss des Europäischen Parlaments, Brüssel *** 15:45 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS *** 18:00 FR/LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA, Umsatz 1Q, Paris 18:45 DE/EZB-Direktor Praet, Teilnahme an einer Vortragsveranstaltung des European Finance Forum, Frankfurt ===

