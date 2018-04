Deutschlands Sparer ächzen seit Jahren unter den Niedrigzinsen. Manche sprechen gar von einer Enteignung. Doch ein genauer Blick in die Zahlen zeigt: Der Großteil der Deutschen leidet kaum unter der Zinsflaute.

Die Zahl ist enorm: 436 Milliarden Euro haben die Deutschen seit dem Jahr 2010 durch die niedrigen Zinsen verloren. Das hat die DZ Bank errechnet und den Betrag zusätzlich auf jeden Deutschen umgelegt. Rein statistisch hat jeder Bundesbürger demnach 5317 Euro verloren.

Doch schon hier beginnen die Probleme, denn den durchschnittlichen Bundesbürger aus der Statistik gibt es nicht. Stattdessen klaffen die Vermögensverhältnisse in Deutschland weit auseinander - und damit auch die Frage, inwiefern jeder einzelne unter dem Zinstief leidet. Dass die Deutschen in der Mehrheit enteignet würden, wie manche Kritiker monieren, lässt sich bei näherer Betrachtung nicht halten.

Ein Blick in die Statistik der Bundesbank offenbart, dass die oberen zehn Prozent der Deutschen knapp 60 Prozent des Nettovermögens halten. Die unteren zehn Prozent der Deutschen haben hingegen ein negatives Vermögen, im Klartext: Sie sind verschuldet. Die darüberliegenden 30 Prozent haben so gut wie kein Vermögen, nämlich im Mittel nur gut 11.000 Euro. Oder, wie Markus Grabka es formuliert, der am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) Berlin über Vermögensverteilung forscht: "Der Großteil der Bevölkerung hat kein nennenswertes Geldvermögen, ihm sind die niedrigen Zinsen also nahezu egal."

Mit Blick auf die vermeintliche Enteignung heißt das: Die unteren 40 Prozent der Deutschen werden von den Niedrigzinsen kaum beeinträchtigt oder profitieren sogar davon. Wer Schulden hat, hat dank der Nullzinsen netto mehr Geld in der Tasche - beziehungsweise nicht so viel weniger wie zuvor. Und das ist nur die untere Seite ...

