Die USA weiten ihre Sanktionen gegen Russland aus. Betroffen sind Regierungsvertretern zufolge auch Präsident Putin nahestehende Oligarchen.

Die USA haben neue Sanktionen gegen Russland verhängt. Betroffen seien nicht weniger als 38 russische Firmen und Einzelpersonen, erklärten hohe Regierungsvertreter am Freitag in Washington. Die Maßnahmen seien nicht von einem einzelnen Ereignis ausgelöst worden. "Sie gründen sich auf das wachsende Muster bösartiger Aktivitäten Russlands in der Welt", hieß es.

Die Sanktionen seien sorgfältig mit europäischen Alliierten ...

