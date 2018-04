Die Grünen wollen die alltäglichen Lebensbedürfnisse der Menschen und die unterschiedlichen Regionen Europas ins Zentrum ihrer Kampagne für die Europawahl 2019 stellen. Es gehe darum klar zu machen, dass Europa für die Menschen da sei und die Regionen stärken müsse, sagte Parteichefin Annalena Baerbock am Freitag in Berlin nach einem Treffen mit ihrem niederländischen Kollegen Jesse Klaver. Das des Europäische Parlaments wird im Mai 2019 neu gewählt.

Wichtig seien Investitionen in öffentliche Einrichtungen wie Kitas, Schulen oder Busse. "Wenn die Daseinsvorsorge bröckelt, dann bröckelt das Vertrauen in den Staat - egal ob in den deutschen Staat, den niederländischen oder die Europäische Union", sagte Baerbock. Es gehe nicht darum, für ganz Europa Bus und Bahn zentral zu organisieren, sondern zum Beispiel die Regionalförderung neu zu gestalten. "Regionalförderung war in den letzten 20 Jahren in Europa vor allen Dingen viel neue Straßen bauen, neue Infrastruktur. Aber wir müssen in die Sozial-Infrastruktur investieren."

Die traditionelle Linke sei in vielen Ländern Europas unter Druck, und Populisten seien auf dem Vormarsch, sagte Klaver. "Deswegen glaube ich, dass es an der Zeit für neue, linke Alternativen ist. Und ich glaube, die Grünen müssen diese Alternative sein." Den Grünen könnte es gelingen, als Plattform oder Schirm die pro-europäischen, progressiven Kräfte Europas zu sammeln. Ziel sei, traditionelle linke Ideale wie Solidarität auf die Realität des 21. Jahrhunderts zu übertragen./ted/DP/fba

AXC0139 2018-04-06/15:18