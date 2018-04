zu Teil 2

Kurzschlussberechnung in der Praxis

Des Öfteren kommt in den Diskussionen unter Fachleuten die Kritik auf, dass in der Praxis von Planung elektrischer Anlagen eine echte Kurzschlussberechnung in der Praxis kaum berücksichtigt wird. Prof.?Dr. Ismail Kasikci von der Hochschule Biberach berichtete zum Thema Planung elektrischer Anlagen, dass seine Studenten den roten Faden anhand der aktuellen Normen beigebracht bekommen.

Kasikci: »An der Uni lernt man heute immer noch zu wenig über die Normen. Hochkomplizierte Formeln lösen zu können, ist von der Sache her gut. Doch ohne Normenkenntnisse hilft das einem Ingenieur in der Praxis konkret auch nicht weiter. Nehmen wir als Beispiel das Rechnen mit den symmetrischen Komponenten. Einmal gelernt und dann später oft schnell wieder vergessen. Das ausführliche Verfahren zur Kurzschlussberechnung nach DIN VDE 0100 Beiblatt 5 verwendet jedoch die symmetrischen Komponenten. Dieses Wissen wird also von Elektroplanern auch in der Praxis anwendungsbereit gebraucht.

Sowohl im Beiblatt 5 als auch in den Normen der Reihe DIN EN 60909 und DIN EN 61160 sind viele wissenschaftliche Arbeiten eingeflossen. Aber: Das Wissen zur Kurzschlussstromberechnung ist nicht nur einem bestimmten Kreis von Fachleuten zuzuordnen. Anders herum wird häufig davon geredet, dass die Normen der Reihe DIN VDE 0100 speziell für das Handwerk gelten. Das ist aber eine Fehleinschätzung. Vielmehr ist diese diese Normenreihe für Anlagen bis 1?000?V gleichermaßen wichtig für Handwerker, Elektromeister, Planer, Ingenieure usw. - d.h. also für jeden, der fachlich mit diesen Anlagen zu tun hat.

Bei der Planung führt die stetig zunehmende Nutzung von Computern außerdem dazu, dass Planer sich auf die Software verlassen, ohne die Hintergründe vollständig zu kennen. Dieser Entwicklung sollten Fachleute ganz bewusst entgegen steuern, d.?h. die sie sollten die Ergebnisse einer Softwareplanung regelmäßig kritisch auf Plausibilität hinterfragen.«

Nicht nur in der Norm VDE 0102, sondern auch in den Normen der Reihe DIN VDE 0100 findet man den Hinweis auf die Notwendigkeit zur Berechnung des ein-, zwei- und dreipoligen Kurzschlusstroms. So z.?B. in der DIN VDE 0100-430, wo es unter Abschnitt 434.1 heißt: »Der unbeeinflusste Kurzschlussstrom muss für jede relevante Stelle der elektrischen Anlage bestimmt werden. Dies darf entweder durch Berechnung oder Messung erfolgen. Anmerkung: Der unbeeinflusste Kurzschlussstrom am Speisepunkt kann bei dem Netzbetreiber erfragt werden.« Dies ist eine ganz wesentliche Aussage, denn diese Bestimmung der unbeeinflussten Kurzschlussströme wird oft in der Praxis nicht durchgeführt. Häufig wird dabei das Argument vorgeschoben, dass niemand das bezahlen würde.

Niedermaier: »In der Praxis kommt es bei mir auch oft vor, dass die Mitarbeiter von Unternehmen bei der Anlagenabnahme mitunter fragwürdige Pläne vorlegen, die mit irgendeiner Software erstellt wurden. Diese Pläne enthalten dann eine Unmenge an Zahlen. Plausibel erklären können das die entsprechenden Fachleute bei der Abnahme dann aber oft leider nicht.«

Hörmann: »Ein Problem besteht ja auch unter anderem darin, dass dem Planer der Anlagenberechnung in der Praxis oft die notwendigen Daten fehlen, die er als Voraussetzung für seine Berechnung benötigt. Das betrifft z.B. die ganzen Leitungsdaten, Vorimpedanzen usw.«

Kasikci: »Das traf zum Teil in der ...

