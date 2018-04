Der kanadische Dollar legt am Freitag gegenüber seinem amerikanischen Nachbarn an Wert zu und so erreichte der USD/CAD sein neues Tagestief bei 1,2740, bevor es zu einer leichten Erholung kam. USD/CAD Angebote nach Daten Das Paar fiel am Freitag zum neuen Tief, nach dem die kanadischen Beschäftigungsdaten zeigten, dass die Anzahl der Beschäftigen im ...

